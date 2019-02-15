На входе в онкологическое отделение для детей выдают бахилы, халаты, медсестры просят надеть маски, чтобы не распространять вирусы и не заразить детей после химиотерапии. В коридоре бегают дети – радостные, смеющиеся, в шапочках, которые скрывают лысину. Они – маленькие герои, которые вынуждены бороться со страшным диагнозом.

Но в онкологическом отделении для детей Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства верят, детская онкология – не приговор. Чтобы поддержать мам и пап, чьи дети заболели раком, в отделении работает онкопсихолог Наталья Воронина. Она верит, что в борьбе за свое здоровье очень важно не только лекарственное лечение, но и правильный настрой, а также вера и молитва.

"Сейчас медицина шагнула далеко вперед и эти заболевания излечиваются. Но когда ребенку ставят такой диагноз, родителей это приводит в шоковое состояние. И чтобы их успокоить, у нас есть свои особенности, техники, приемы, и конечно, молитва. Вера тоже необходима. Во время своих консультаций я всегда говорю с родителями о том, что есть соматическое здоровье, наше тело, а есть психическое и духовное здоровье. И мы три эти составляющие стараемся сочетать. Именно поэтому у нас в отделении есть психологи, есть врачи и священники. Именно эта триада, сочетание этих трех вещей помогает справляться и со всеми трудностями", – рассказала Наталья Воронина.

Сегодня, в Международный день детей, больных раком, онкологическому отделению подарили икону "Избавление от бед страждущих" Арзамасского Николаевского женского монастыря. По словам протоиерея Сергия Холодкова, икона, а точнее черная доска, появилась там в 1994 году. Монахини стали молиться перед ней, и на доске стал проявляться лик. У этой иконы стали совершаться чудеса исцеления.

"В Николаевском монастыре узнали про наше онкологическое отделение, и заинтересовались им, познакомились с нашим психологом Натальей. И монахиня Надежда решила подарить нам эту икону, благословить ее для отделения. Но нужно понимать, что прежде всего помогает не икона, а Господь Бог", – сказал протоиерей.

Икону передали в руки заведующему онкологическим отделением для детей Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства Александру Румянцеву, после чего протоиерей совершил обряд помазания маленьких онкопациентов и их родителей.