Резкая оттепель ожидается в Алтайском каре в ближайшие дни – местами в регионе установятся плюсовые температуры.

По данным регионального Гидрометцентра, в ночь на 16 февраля в регионе будет -12...-17 градусов, в предгорьях до -22 градусов. Днем будет -1...-6 градусов. Местами в этот день прогнозируют небольшой снег, метель, на дорогах гололедица.

Ночью 17 февраля температуры в крае составят -7...-12 градусов, в предгорьях до -17 градусов. Днем будет -4...+1 градус. В отдельных районах также будет небольшой снег, метель.

К понедельнику потепление в крае еще "наберет обороты", но одновременно с этим именно в первый день следующей недели выдастся ненастным. На 18 февраля в регионе передали прогноз-консультацию о неблагоприятных погодных условиях.

"В Алтайском крае днем 18 февраля ожидается ветер 9-14 метров в секунду, с усилением до 19 метров, местами в южных районах порывы до 24 метров в секунду, на большей части территории осадки в виде снега и мокрого снега, местами метель, гололедные явления, на дорогах сильная гололедица", – отмечают синоптики.

Температуры днем 18 февраля составят -1...+4 градуса.