Проезжую часть залило водой из-за в Барнауле. Как сообщили очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул", данный случай произошел на улице Веры Кащеевой.
Отмечается, что на месте уже работают сотрудники ДПС.
В водоканале порталу Amic.ru сообщили, что подробностей о случившемся пока нет. На место выехала аварийная бригада.
Комментарии
не было никогда и вот опять
американцы виноваты, рвут новые инженерные сети, подрывают имидж честных, патриотичных чиновников, утешает одно, на Украине хуже, надо затянуть пояса и теснее сплотиться с дзюдоисто-планеристом
Обама орудует однозначно lol
Хочу расстроить, на Украине намного лучше чем в Алтайском крае)))
Опять морозы виноваты?