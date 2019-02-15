Проезжую часть залило водой из-за в Барнауле. Как сообщили очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул", данный случай произошел на улице Веры Кащеевой.

Отмечается, что на месте уже работают сотрудники ДПС.

В водоканале порталу Amic.ru сообщили, что подробностей о случившемся пока нет. На место выехала аварийная бригада.