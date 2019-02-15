Александра Друзя и Илью Бера на неопределенный срок отстранили от участия в программах Первого канала, сообщает РБК.

"На Первом канале считают неэтичным и недопустимым поступок Ильи Бера и Александра Друзя, которые осознанно сделали заложниками своих подозрений в отношении друг друга зрителей и десятки своих же коллег-телевизионщиков, причастных к созданию шоу", – аргументировали решение представители телеканала.

Решение принято совместно с производителями программ, которые придерживаются аналогичных взглядов на сложившуюся ситуацию.

Так, гендиректор телекомпании "Игра-ТВ" Наталия Стеценко заявила, что недопустимо было выяснять личные отношения таким образом.

"Тень брошена на репутацию всего интеллектуального клуба, магистр будет отстранен от участия в "Что? Где? Когда?" на неопределенный срок", – заявила сооснователь программы.

Гендиректор "Красного квадрата" Илья Кривицкий уверен, что главный редактор телешоу "Кто хочет стать миллионером?" не имел права устраивать "следственные эксперименты" в федеральном телеэфире.

Бер с пониманием отнесся к своему отстранению. "С точки зрения канала это справедливо", – согласился он.

Напомним, ранее Бер обвинил Друзя в попытке подкупа. Бер утверждает, что Друзь перед своим участием за вознаграждение предложил ему заранее представить список вопросов и ответов на них.

В ответ на это заявление знаток объявил, что это журналист пытался сжульничать.

"Голос на записях Бера действительно мой, и скрывать это я не собираюсь, а вот историю Илья Бер рассказал с точностью до наоборот. Именно он предложил мне сделку с вопросами за деньги, которые я заплачу ему с выигрыша", – подчеркнул Друзь.