Количество контрафактных товаров под известными брендами увеличилось в Алтайском крае в 14 раз. Как сообщили Amic.ru в Алтайской таможне, в 2018 году из оборота изъято 840 тысяч единиц контрафактных товаров (в 2017 году – около 60 тысяч единиц), ущерб правообладателям от незаконного использования товарных знаков оценивается в 897 млн рублей. За год было возбуждено 37 административных и 6 уголовных дел по этой статье.

Чаще всего в край ввозят поддельную спортивную одежду и обувь под марками Reebok, Adidas, Nike, Jordan, ботинки Gucci, Chanel SARL, заготовки для обуви Nike, наушники Sony, Samsung, Adidas, а также брендовые спиннинговые удилища, носки и батарейки известных марок

По словам начальника Алтайской таможни Сергея Беседина, выявление контрафактной продукции увеличилось благодаря работе мобильных групп и взаимодействию таможни с полицией, Пограничным управлением ФСБ России, Транспортной прокуратурой и управлением Роспотребнадзора.

Отметим, что количество контрафакта под известными брендами растет и в других сибирских регионах. Так, в Новосибирской области количество поддельных товаров за год увеличилось почти в четыре раза. По информации Сибирского таможенного управления, в регионе изъято более 600 тысяч единиц контрафактных товаров, сумма ущерба правообладателям составила 253 миллиона рублей. В Иркутской области рост объема контрафактных товаров составил 26,7%, выявлено 78 тысяч подделок.

Ранее Amic.ru сообщал, что с 2019 года бороться с контрафактом в России будут с помощью введения единой системы маркировки товаров. Благодаря чипированию покупатели смогут отслеживать информацию о товаре и производителе с помощью специального приложения. Для обуви маркировка станет обязательной с 1 июля 2019 года.