Прокуратура выявила в образовательных организациях Рубцовска условия, "способствующие снижению патриотического воспитания".

Как сообщили в краевом надзорном ведомстве, правоохранители проверили образовательные учреждения на предмет соблюдения законодательства о военно-патриотическом воспитании несовершеннолетних.

Дело в том, что законодательство предусматривает совершенствование в предметных кабинетах соответствующей учебно-материальной базы в сфере военно-патриотического воспитания.

"Для устранения причин и условий, способствующих снижению патриотического воспитания, в адрес директоров 13 образовательных учреждений внесены представления с требованием сформировать в полном объеме учебно-материальную базу в указанной сфере", – резюмируют в прокуратуре.

О каких образовательных учреждениях идет речь, не уточняется.