Жителя Турочакского района обвиняют в убийстве заступившегося за сожительницу селянина, сообщает СУ СКР по Республике Алтай.

Как установлено следствием, 28 ноября 2018 года в селе Кебезень в доме местного жителя было застолье. Разгоряченный обильно выпитым спиртным, хозяин поссорился с гостьей и обозвал ее нецензурным словом.

За возлюбленную вступился сожитель, возникла небольшая потасовка, которая вскоре была прекращена. После этого гости разошлись, но, видимо конфликт не был улажен.

Хозяин жилья взял из дома нож и направился на "разборки" с ранее вступившимся за честь женщины мужчиной. Возле магазина он нанес ему шесть ножевых ранений. Оппонент скончался от потери крови.

42-летнему жителю Горного Алтая предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.