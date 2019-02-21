фото infpol.ru

Чтобы развеять мифы и страхи, мы обратились за консультацией в "Крокус" – стоматологическую клинику Барнаула. На наши вопросы ответил стоматолог-хирург Николай Бауэр.

– Николай Андреевич, существует такое мнение: если дефект не видно и нет болевых ощущений, то на проблему можно закрыть глаза. Что вы думаете по этому поводу?

Если не заменить потерянные зубы, произойдут деформации, исправлять которые придется долго и очень дорого. К примеру, отсутствие всего одного зуба уже приведет к изменениям в прикусе, атрофии десны и костной ткани, наклону соседних зубов.

– То есть бояться стоматолога – себе дороже. Кстати, про цену: есть миф, что имплантация зубов очень затратная процедура. Так ли это?

Что касается стоимости имплантата. В нашей клинике такую операцию можно сделать в районе 25 тысяч рублей. И это почти в три раза дешевле, чем в Москве и в 2 раза меньше, чем в клиниках Новосибирска. Есть более дешевый альтернативный метод – поставить мостовидный протез, но придется тогда обтачивать соседние зубы. А с имплантатом деформировать здоровые зубы не нужно.

– Дешевле не значит хуже в данном случае? Ведь многие уверены, что "нет пророка в своем отечестве".

Наша команда уже прошла ряд стажировок в России и за границей. И продолжит совершенствоваться, потому что техника исполнения и технологии, которые помогают в этом, постоянно развиваются. Например, перед процедурой имплантации мы обязательно вместо привычного рентгена делаем компьютерную томографию и создаем 3D модель. Это дает высочайшую точность при разработке операции по установке имплантата.

– Еще один миф: имплантация зубов – это больно. Поэтому для многих поход к стоматологу – сплошной стресс.

И абсолютно зря! Современные методы анестезии могут решить эту проблему полностью.

– Некоторые боятся, что имплантат не приживется ...

Возможно, лет 10 назад это и было проблемой. Но современные имплантаты из титана – это как крепкий фундамент для дома. Приживаемость 98%.

– Можно ли сделать операцию по имплантации за один день? Некоторые переживают, что имплантация – сложнейшая операция, а за ней длительный больничный и несколько месяцев реабилитации.

Конечно, случаи бывают разные. Но, повторюсь, современные средства подготовки операции, материалы, квалификация наших специалистов позволяют большинство даже самых сложных случаев решить оперативно. Можно и за один день, но есть ситуации, когда, придется подождать – это зависит больше от организма пациента. Мы всегда решаем задачу в первую очередь исходя из интересов здоровья пациента.

Имплантация может быть одномоментной, одно- и двухэтапной, а бывает, что протез, заменяющий все зубы челюсти, крепится на 4 или 6 имплантатов.

фото до/после имплантации / escdental.ru

– В таком случае есть ли у этой операции противопоказания?

Да, конечно, как и у любого оперативного вмешательства. На первичном приеме мы обязательно это выясняем. К противопоказаниям относят:

декомпенсированный сахарный диабет;

наличие у пациента неконтролируемого скрипа зубами;

остеопороз;

перенесенный недавно инфаркт или инсульт;

гипертонический криз;

травматичное удаление зуба (в этом случае на него нельзя будет сразу поставить коронку);

малый объем костной и мягкой ткани в области имплантации, мягкие структуры кости (в этих ситуациях понадобится формирователь десны, и это значит, что за одно посещение врача решить всю проблему сразу не удастся);

ненадежная фиксация имплантата в лунке;

беременность (а вот при кормлении грудью на усмотрение мамы).

Также в группе риска курильщики – из-за повышенного риска отторжения имплантата.

– Как правильно ухаживать за имплантатами?

Раз в полгода нужно делать профессиональную гигиену в клинике. Кроме того, ежедневно после привычной чистки зубов нужно пользоваться водным ирригатором.

– И последнее, после имплантации нужно делать зубопротезирование. Какой материал вы посоветуете?

Мы рекомендуем своим пациентам цирконий. У коронок из этого материала высокая биосовместимость, служат они гораздо дольше и с ними меньше проблем в будущем.

Стоматологическая клиника "Крокус"

город Барнаул,

ул. Советская, 6/2

8(385) 257-37-73

ВКонтакте

Лицензия № ЛО-22-01-004667 от 25 августа 2017 г.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.