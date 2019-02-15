Директора ООО "Алтайское молоко" будут судить по обвинению в уклонении от уплаты налогов, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Предпринимателю инкриминируют часть 1 статьи 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере"). Согласно версии следствия, в период 2015-2016 годов возглавляемая обвиняемым организация применяла общий режим налогообложения, а следовательно, являлась плательщиком налога на добавленную стоимость.

"С целью уклонения от уплаты налогов у предпринимателя возник умысел на включение в налоговые декларации по НДС заведомо ложные сведения. Для этого он подыскал фиктивные счета-фактуры с выделенными в них суммами НДС, составленные от имени иных коммерческих организаций о якобы поставках товара ООО "Алтайское молоко". В действительности данные фирмы никаких товаров не поставляли, в том числе молоко, и услуг не оказывали. Недостоверные сведения о сумме налога, подлежащей уплате в бюджет, вносились в книгу покупок фирмы с целью последующего включения в налоговые декларации по НДС", – добавляют в СКР.

В ведомстве утверждают, что подобным образом предприниматель не уплатил в бюджет налог на общую сумму более 6,5 миллиона рублей.

Отмечается и то, что на стадии предварительного следствия обвиняемый отказался от дачи показаний. Уголовное дело направлено в суд.