Небольшой снег, легкий минус и усиление ветра ожидают жителей Алтайского края в субботу, 16 февраля.

"Местами небольшой снег, метель, на дорогах гололедица", – говорится в прогнозе регионального Гидрометцентра.

Дневные температуры в крае составят -1...-6 градусов. Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду, в южных районах порывы до 18 метров.

В Барнауле снег и метель ожидаются в конце дня. Температуры в светлое время суток составят -2...-4 градуса. Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду, порывы до 15 метров.