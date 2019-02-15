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Дмитрий Медведев объявил о создании еще 14 ТОР в России

, ИА "Амител"
К территориям опережающего развития отнесены еще 11 моногородов и три 3АТО
Резидентам, работающим на этих территориях, предоставляются налоговые льготы / Фото: prosobstvennost.ru

Резидентам, работающим на этих территориях, предоставляются налоговые льготы / Фото: prosobstvennost.ru

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о создании в России еще 14 территорий опережающего развития, сообщает РИА Новости.

Об этом председатель правительства заявил во время совещания с губернаторами регионов. По его словам, в

список вошли 11 моногородов и три ЗАТО.

Три из них представляют Башкирию: Белорецк, Благовещенск и Нефтекамск. Еще два ТОР относятся к Нижегородской области: Володарск и Решетиха.

Также в число ТОР включены: Глазов (Удмуртия), Катайск (Курганская область), Костомукша (Карелия), Лесной (Свердловская область), Менделеевск (Татарстан), Северск (Томская область), Уральск (Свердловская область), Чапаев (Самарская область) и Ясный (Оренбургская область).

Напомним, ранее одобрили заявки Заринска и Новоалтайска на получение статуса территорий опережающего развития.

Территория опережающего социально-экономического развития представляет собой часть территории какого-либо региона страны, на которой установлен особый правовой режим осуществления предпринимательской и иной деятельности, предусматривающий налоговые и другие преференции. Такой режим благоприятствования призван обеспечить заинтересованность инвесторов вкладывать средства в развитие данной территории.

Появление особого экономического режима позволяет диверсифицировать экономику моногородов и снизить зависимость от градообразующих предприятий.

Резиденты, работающие на этих территориях, получают преференции. В частности, инвесторам предоставляются льготы по налогам на прибыль и имущество, по земельному налогу и НДПИ.

Помимо этого, резиденты ТОР вправе уплачивать взносы во внебюджетные фонды, почти в четыре раза меньшие по объему, чем другие организации.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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