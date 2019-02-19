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Как получить год безлимитного интернета за покупку подарка близким

, ИА "Амител"
В преддверии 23 февраля и 8 марта действует специальное предложение для посетителей магазинов "Билайн"

Специальное предложение для посетителей магазинов "Билайн" действует по всей России – год или 6 месяцев связи с тарифом "Анлим" при покупке смартфонов Samsung Galaxy.

"Совсем скоро всем нам предстоит покупка подарков для родных и близких к предстоящим праздникам. Хочется, чтобы выбранные подарки были полезными и постоянно напоминали о том, кто их подарил. При покупке Samsung Galaxy в наших магазинах можно получить год безлимитного интернета. Именно такой подарок будет в центре внимания любимого человека весь год", – комментирует директор по маркетингу массового рынка ПАО "ВымпелКом" Антон Нечаев.

По данным внутренней аналитики "Билайн", самыми часто покупаемыми устройствами на День всех влюбленных, День защитника Отечества и Международный женский день в сети магазинов "Билайн" традиционно являются смартфоны.

В преддверии предстоящих праздников "Билайн" предлагает при покупке смартфонов Samsung Galaxy год или полгода связи с тарифом "Анлим". Приобретая смартфон в комплекте с тарифом "Анлим", покупатель по цене устройства получает возможность пользоваться безлимитным интернетом и другими услугами связи в течение целого года или 6 месяцев.

Например, в состав комплекта вместе со смартфоном Samsung Galaxy A9 (2018) или Samsung Galaxy J6+ входит тариф "Анлим" на год. Выбирая Samsung Galaxy J4+ или Samsung Galaxy J6, покупатель получает услуги связи на 6 месяцев.

Приобрести смартфон в комплекте с услугами связи по выгодной цене на год или полгода посетители магазинов "Билайн" могут также в кредит без первого взноса и переплаты. Сумма ежемесячного платежа в случае покупки смартфона Samsung Galaxy J6+ и года связи по тарифу "Анлим" в кредит составляет 542 рубля.

Воспользоваться предложением могут как новые, так и действующие клиенты "Билайн" по всей России, за исключением Республики Крым и города Севастополя.

С 06.02.2019 по 13.03.2019 при покупке Samsung Galaxy J6+ абоненту – физическому лицу предоставляется скидка на смартфон в размере стоимости оплаченных им услуг связи по ТП "Анлим" на 12 месяцев – от 4 545 р. до 11 880 р. в зависимости от филиала подключения на всей территории РФ (кроме респ. Крым и г. Севастополя). Стоимость Samsung Galaxy J6+ с услугами связи по ТП "Анлим", включая опцию "HD TV" - 12 990 руб. Стоимость смартфона не в составе комплекта 12 990 руб. Указан приблизительный размер платежа по кредиту в рамках предложения. Кредитный продукт "0-0-24 Л" от АО "ОТП Банк". Лиц.ЦБ №2766 от 27.11.2014 г. Сумма кредита от 2 000 до 300 000 руб.; первонач. взнос – 0 руб., срок – 24 мес., ставка – 19,8%.  Цены с НДС. Количество оборудования ограничено. Подробнее об акции и месте ее проведения – на beeline.ru. ПАО "ВымпелКом", РФ, 127083, Москва, ул. Восьмого Марта, д.10, стр. 14, ОГРН 1027700166636.

Galaxy – Гэлакси.​

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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