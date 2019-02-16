С января 2019 года в Барнауле заработало принципиально новое для Алтайского края лечебное учреждение – Алтайский краевой клинический центр охраны материнства и детства. Он создан путем объединения Алтайской краевой клинической детской больницы, Перинатального центра Алтайского края и Городской детской больницы №2.

Как рассказал журналистам заведующий онкологическим отделением для детей Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства, главный внештатный детский онколог и гематолог Алтайского края Александр Румянцев, это объединение сделало доступнее консультации узких специалистов.

"У нас в больнице все отделения профильные, нет общесоматических отделений. Сейчас у нас появились два отделения инфекционного профиля, паллиативные койки, которые находились в Городской детской больнице №2, располагаются теперь в нашем центре и предполагается расширить их число, и речь не только об онкологическом отделении", – рассказал он.

По его словам, присоединение к центру роддома позволит улучшить ситуацию с помощью новорожденным младенцам.

По словам Румянцева, в ближайшее время на базе центра планируется строительство нового трехэтажного корпуса с современным оснащением с введением новых методов исследования.

"В этом корпусе предполагается размещение отделений хирургического профиля и отделения онкологии. В нашем отделении 30 коек, но мы планируем расширение до 45 коек. В том числе и для того, чтобы полноценно охватывать детское население с гематологическими проблемами. Сейчас часть детей получает лечение после нашей консультации в соматических, обычных отделениях", – рассказал он.

По словам главного детского онколога и гематолога, в отделении очень ощутим кадровый голод. Сейчас в нем числится четыре врача, но необходимо гораздо больше. Еще один врач полностью курирует работу дневного стационара, это дети, которые поступают на контрольные обследования, на какое-то лечение, которое не требует круглосуточного пребывания в стационаре. Не хватает среднего медицинского персонала.

Как сообщают в министерстве здравоохранения Алтайского края, при объединении трех медицинских учреждений не потребовались финансовые вложения, сохранен кадровый потенциал. В состав центра входят стационар на 670 коек (30 отделений), 14 диагностических отделений и детский консультативно-диагностический центр на 350 посещений в смену.

По словам главного врача Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства Константина Смирнова, главная задача нового учреждения – сократить младенческую смертность.