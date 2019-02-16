Фото: avito.ru

Трехкомнатную квартиру площадью 112 квадратных метров продают в кирпичном высотном доме в Барнауле за 8,9 миллиона рублей, сообщается на сайте avito.ru.

В жилье выполнен качественный ремонт. "Кухня с встроенной бытовой техникой, встроенные шкафы в прихожей, коридоре, спальне, санузле. По всей квартире разнесены розетки под электричество и интернет. Грамотно подобранное освещение, камин, подогрев полов в прихожей, ванной и на лоджии, система охранной сигнализации. Утепленная лоджия. Все сделано из дорогих высококачественных материалов", – подчеркивает автор объявления.

Рядом с домом обустроен двор с игровой площадкой для детей, хоккейная коробка, баскетбольная площадка.