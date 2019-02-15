Региональное ГУ МЧС предупреждает жителей Алтайского края об ухудшении погодных условий в субботу, 16 февраля.

На фоне потепления ожидается гололедица на дорогах, метель и усиление ветра. Его порывы могут достигать 18 метров в секунду.

В связи с этим население просят предпринять меры предосторожности, чтобы не стать жертвой стихии. В частности, рекомендуется обходить стороной рекламные щиты и другие слабозакрепленные конструкции.

Кроме того, не следует укрываться под деревьями и возле стен домов, так как не исключено падение ветвей, а также различных предметов с балконов и кусков фасада.

Автолюбителям советуют воздержаться от дальних поездок. При движении следует соблюдать ПДД, снизить скорость движения, внимательно следить за дорогой и держать "почтительную" дистанцию до впередиидущего транспорта.