Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможность смягчения санкций США в отношении России, сообщает Regnum.

По его словам, не следует обманываться, ожидая изменения позиции Штатов по этому вопросу.

"Есть кодифицированные санкции, которые также оформлены американскими законодателями и которые на законодательном уровне вменяют президенту обязанность определенных действий", — аргументировал Песков.

Он также уточнил, что недружественные проявления в отношении России как были, так и остались.

При этом Песков выразил уверенность, что санкции больше похожи на попытку недобросовестными методами обеспечить конкурентные преимущества для американских компаний и их продукции.