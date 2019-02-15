Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможность смягчения санкций США в отношении России, сообщает Regnum.
По его словам, не следует обманываться, ожидая изменения позиции Штатов по этому вопросу.
"Есть кодифицированные санкции, которые также оформлены американскими законодателями и которые на законодательном уровне вменяют президенту обязанность определенных действий", — аргументировал Песков.
Он также уточнил, что недружественные проявления в отношении России как были, так и остались.
При этом Песков выразил уверенность, что санкции больше похожи на попытку недобросовестными методами обеспечить конкурентные преимущества для американских компаний и их продукции.
Комментарии
недружественные проявления к кипиративу озеро. причём здесь Россия? гэбушники с озера больше не будут травить новичком, пиратствовать и вывозить награбленное на запад.
выразил уверенность,что санкции больше похожи на попытку применения методов недобросовестной конкуренции
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Ох, эти капиталисты:ни стыда ни совести.
Этого кадра надо читать и слушать "между строк". в данном случае прямо сквозит - у нас все договорено с той стороной, что санкции накладывает и на будущее все заранее расписано. Цель - укрепление фундамента бессменного...