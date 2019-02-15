Вынесен приговор юридическому лицу, который обвинялся в некачественном и несвоевременным исполнением обязательств по ремонту теплосетей Змеиногорска, сообщает прокуратура Алтайского края.

Как установлено судом и следствием, в результате нарушений, допущенных подрядчиком, с 22 по 24 ноября 2018 года без тепла в городе остались 257 жилых домов и 13 социально-значимых объектов.

Мировой судья судебного участка Змеиногорского района признал компанию виновной в административном нарушении, предусмотренном ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ.

ООО, выполнявшему ремонтные работы по договору с администрацией, назначено наказание в виде штрафа, превышающего 410 тысяч рублей.