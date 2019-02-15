Пополнился список глав районов Санкт-Петербурга, уволенных губернатором Александром Бегловым, сообщает "Фонтанка".

За плохую уборку улиц своих должностей лишились главы Василеостровского (Юлия Киселева), Красносельского (Виталий Черкашин) и Центрального (Андрей Хлутков) районов города. Им предложили работу в мэрии на постах заместителей комитетов.

Стоит отметить, что в этом месяце по аналогичным причинам отправлен в отставку Фрунзенского района Валерия Сапожникова. Последней каплей, переполнившей терпение градоначальника, стала трехметровая сосулька над аркой на Тамбовской улице.

"Главы районов отвечают за все, – подчеркнул тогда Александр Беглов. – Мы должны работать в экстремальных ситуациях, без выходных".