Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил составить социальный портрет российских граждан, проживающих за чертой бедности, сообщает "Интерфакс".

По его словам, это создаст условия для оказания более целенаправленной адресной помощи таким людям. А их, по последним данным, свыше 19 млн человек.

"Нам нужно составить более подробный социальный портрет бедности в нашей стране, – констатировал Медведев. – Нужно посмотреть, какое у бедного человека образование, каково состояние здоровья".

Председатель правительства выразил уверенность, что благодаря такой работе удастся понять специфику его жизненной ситуации и реальные потребности. А это, в свою очередь, позволит оказывать адресную помощь.

Например, в получении образования, преимущества на рынке труда, поправлении здоровья или создании своего дела, перечислил Медведев.