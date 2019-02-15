На мэра города Иваново Владимира Шарыпова вечером 14 февраля напал неизвестный, вооруженный битой, сообщает ivanovonews.ru.

Около 21:40 возле дома градоначальника кто-то попытался избить его битой, но не вышло.

Владеющий боевыми искусствами чиновник дал отпор злоумышленнику и даже попытался его задержать, но не преуспел в этом – мужчине удалось убежать.

Глава города написал заявление в полицию, а на следующий день уже вышел на работу, благо отделался только ушибами.

По факту нападения на Шарыпова правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"). Санкции статьи предусматривают до 5 лет лишения свободы.

Впрочем, если выяснится, что покушение на здоровье человека связано с его профессиональной деятельностью, то статью переквалифицируют в 318-ю, по которой можно получить до 10 лет колонии.