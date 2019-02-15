Ивантеевский городской суд Московской области вынес приговор подростку, устроившему стрельбу в подмосковной школе, сообщает ТАСС.

Юноше назначено наказание в виде 7 лет и 3 месяцев воспитательной колонии. Также судья удовлетворил иск потерпевших на общую сумму, превышающую два миллиона рублей.

Напомним, ЧП в подмосковной школе произошло осенью 2017 года во время урока информатики. Девятиклассник ворвался в кабинет в берцах и плаще, а когда педагог вывела школьника в коридор, он ударил преподавателя по голове тесаком для разделки мяса, а затем выстрелил женщине в лицо.

В классе злоумышленник взорвал пять самодельных петард и открыл стрельбу из пневматического оружия. Небольшой топорик, пистолет и несколько дымовых шашек он пронес в здание учреждения под плащом.

Одноклассники в панике начали выпрыгивать из окон. Один из них сломал ногу, еще двое легкие травмы. После этого в школе объявили эвакуацию, а стрелок был задержан. Учительницу с открытой черепно-мозговой травмой доставили в больницу.