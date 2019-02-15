Публицист Анатолий Вассерман прокомментировал отстранение знатока Александра Друзя и журналиста Ильи Бера от участия в программах Первого канала, сообщает RT.

"Необходимо в таких случаях отстранять всех фигурантов дела до полного расследования", – поделился своим мнением Вассерман.

При этом он предложил достаточно неординарный способ быстро выяснить, что на самом деле произошло.

По его словам, установить правду "с некоторой надеждой на точность результатов" можно, если пригласить Бера и Друзя на передачу, где есть детектор лжи.

Напомним, сначала главный редактор программы "Кто хочет стать миллионером?" объявил о попытке подкупа знатоком телеигры "Что? Где? Когда?", а затем уже Друзь обвинил Бера в том, что это он предлагал ответы на вопросы за часть выигрыша.