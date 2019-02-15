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Катридж с игрой Super Mario продали за 6,6 млн рублей

, ИА "Амител"
Это сделало ее самой дорогой копией видеоигры в мире
Партия игры продавалась ограниченное время еще до запуска консоли NES в Соединенных Штатах / Фото: pixabay.com

Партия игры продавалась ограниченное время еще до запуска консоли NES в Соединенных Штатах / Фото: pixabay.com

Владелец уникального запечатанного катриджа Super Mario Bros. для NES продал его за более, чем за 100 тысяч долларов (6,6 млн рублей), сообщает "Ридус".  

Это сделало покупку коллекционеров самой дорогой копией видеоигры в мире.

Что же такого в картридже, что за него заплатили столь крупную сумму?

Во-первых, он считается единственной копия игры из первой партии, произведенной в США.

Во-вторых, эта партия продавалась ограниченное время еще до запуска консоли NES в Соединенных Штатах. Она отличается эксклюзивной упаковкой.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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