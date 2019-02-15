Владелец уникального запечатанного картриджа Super Mario Bros. для NES продал его за более, чем за 100 тысяч долларов (6,6 млн рублей), сообщает "Ридус".

Это сделало покупку коллекционеров самой дорогой копией видеоигры в мире.

Что же такого в картридже, что за него заплатили столь крупную сумму?

Во-первых, он считается единственной копией игры из первой партии, произведенной в США.

Во-вторых, эта партия продавалась ограниченное время еще до запуска консоли NES в Соединенных Штатах. Она отличается эксклюзивной упаковкой.