На основе сведений о продажах за 2018 год составлен рейтинг самых популярных в России автомобилей, сообщает 110km.ru.

Возглавила рейтинг Lada Vesta. За год продажи на нее возросли на 40%, превысив 108 тысяч штук.

На две тысячи меньше людей приобрели ее ближайшего конкурента: Lada Granta – более 106 тысяч экземпляров (+13% от показателей 2017-го).

В тройку также вошел Kia Rio, отстав от второй ступени пьедестала на 6 тысяч машин – свыше 100 тысяч (+4%).

Превысить показатель в 65 тысяч купленных автомобилей в 2018-м удалось также еще двум моделям южнокорейского производителя Hyundai. Речь идет о Hyundai Creta и Hyundai Solaris (67 и 65 тысяч, соответственно).

Если говорить о марках, то непререкаемым лидером рынка остается Lada. На ее долю пришлось более 360 тысяч сделок. В четверку ее преследователей попали – Kia (227 584 шт.), Hyundai (178 530 шт.), Renault (135 208 шт.) и Volkswagen (113 745 шт.).