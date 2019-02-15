Владимир Путин выразил уверенность, что страны Евросоюза не заинтересованы в размещении ракет США на их территориях, сообщает ТАСС.

"Вы думаете, что кто-то из европейских стран хочет, чтобы американские ракеты средней дальности появились в Европе? Да никто не хочет, но сидят и помалкивают, – заявил президент РФ.

По его словам, члены ЕС променяли часть своего суверенитета на покровительство США и защиту НАТО.

Продолжая эту тему, он провел параллель между участниками Евросоюза и СССР. Причем сравнение вышло скорее в пользу последнего.

Европарламент принимает больше обязательных для всех членов Евросоюза решений, чем принимал Верховный Совет СССР, привел пример Путин.

"Полностью независимых государств в мире просто не существует", – подытожил президент России.