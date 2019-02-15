Общая задолженность гражданам РФ по заработной плате на 1 февраля превысила 2,71 млрд рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на сведения Росстата. Это на 12% выше, чем месяцем ранее.

При этом почти половина (48,9%) долгов перед работниками сформировалась еще до 2018 года. За это время сотрудникам не доплатили почти 1,33 млрд рублей.

Еще 40% финансов (почти 1,1 млрд рублей) не выплатили в 2018 году. На январь 2019 года пришлось еще 300 млн рублей (11,1%) задолженности.

Если говорить об общем количестве работников, которые недополучили зарплаты, то их число составило 42 тысячи человек (менее 1% от работающего населения).

Почти половина (46%) из них трудятся на обрабатывающих производствах. Еще 18% работают в сфере строительства, 10% – сельского хозяйства, охоты и лесозаготовок, 8% – транспорта, 5% – добычи полезных ископаемых.