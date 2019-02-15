Многоэтажку в Красноярске, обрушившуюся в результате взрыва 14 февраля, должны были снести еще в 2016 году, сообщает СУ СКР по Красноярскому краю.

От хлопка газа в одном из жилых помещений трехэтажного дома полностью разрушились шесть квартир, еще десять – частично.

Под завалами спасатели обнаружили тела двух человек. 56-летняя женщина и 57-летний мужчина были мертвы.

По факту их гибели правоохранителями возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам").

В ходе проверки документации следователи выяснили, что обрушившийся дом был "самостроем". Разрешения на его строительства просто не существует, а вот на снос – было выписано еще в 2016 году.

Сейчас следственные органы ведут допросы собственников строения.