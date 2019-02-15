В Сургуте силовые ведомства задержали и обезвредили нескольких террористов-смертников, сообщает "URA.RU" со ссылкой на свой источник.

Как уточняет собеседник издания, люди были вооружены огнестрельным оружием и поясами со взрывчаткой.

Точное количество задержанных в ходе спецоперации не сообщается. Известно, что их было не больше пяти человек.

Тем временем в социальной сети уже появилось видео задержания одного из подозреваемых, осуществленное на проспекте Ленина. Его опубликовал Instagram-канал kinform.