Пресс-секретарь Владимира Машкова Ольга Андрейкина прокомментировала информацию об уходе народного артиста России из кино, сообщает RT.

По ее словам, речь идет не о полном завершении участия в съемках, а о временном.

"Он говорил, что у него сейчас нет времени сниматься, потому что он очень занят в театре", — уточнила Андрейкина.

Ранее сразу несколько СМИ сообщили о том, что актер, известный своими ролями во множестве хороших фильмах, в том числе, таких популярных как "Экипаж" и "Движение вверх", намерен уйти из кино.

Напомним, в апреле 2018 года Владимир Машков назначен художественным руководителем Московского театра-студии "Табакерка". На этом посту он сменил ушедшего из жизни неподражаемого Олега Табакова.