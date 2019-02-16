Хакеры взломали и распространили бесплатные версии сразу несколько популярных приложений для iPhone, сообщает "Слово и Дело".

В их число попали такие известные как Minecraft, Pokemon Go и Spotifi. Для создания бесплатных версий приложений использованы корпоративные сертификаты.

Особенно бурно отреагировали представители Spotify, узнав, что взломщики создали сервис, блокирующий их рекламу.

В компании заявили, что приложат все усилия для того, чтобы вычислить пользователей, создающих и распространяющих нелегальную продукцию.

Прокомментировали случившееся и в Apple. Американцы заявили, что занесут злоумышленников в черный список, а также анонсировали введение более жесткой системы аутентификации.

Ее введение запланировано на 27 февраля. В компании уточнили, что теперь партнеры будут проходить двойную проверку.