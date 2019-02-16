Автопарк легковых автомобилей в России по данным на 1 января 2019 года превышает 43,5 млн штук, сообщает аналитическое агентство "Автостат".

При этом на долю российского автопрома приходится 38% (16,5 млн единиц) от общего количества машин.

Второе место по популярности занимают авто японского производства (22% / 9,8 млн штук), третье – корейского (11% / 4,9 млн).

Пятерку замыкают немецкие (10% / 4,5 млн) и американские марки (7,5%).

Больше 1% от общего количества легковушек также набрал транспорт из Франции (5,3%), Чехии (1,9%) и Китая (1,4%).