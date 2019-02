Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении в стране режима чрезвычайного положения. О соответствующем решении главы государства сообщила в Twitter его пресс-секретарь Сара Сандерс.

По ее словам, декларация о национальном режиме ЧП вызвана "угрозой безопасности государства и гуманитарным кризисом на южной границе".

Как известно, таким методом Трамп пытается добиться получения средств на строительство стены, отделяющую США от Мексики.

Ранее демократы в правительстве отказались включить в госбюджет свыше $5,7 млрд на сооружение барьера между странами. В ответ на это произошла приостановка работы федерального правительства, которая длилась почти 35 дней.

President @realDonaldTrump signs the Declaration for a National Emergency to address the national security and humanitarian crisis at the Southern Border. pic.twitter.com/0bUhudtwvS