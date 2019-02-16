Ученые по итогам эксперимента выяснили, что орангутанги способны принимать взвешенные решения об использовании орудий для добычи пищи, сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на PLoS ONE.

В случаях, когда орудие было удобно для добычи более вкусной пищи, чем та, что не требовала особых усилий, приматы применяли его.

Но когда обезьянам предлагали плохо приспособленный для этой цел предмет, они предпочитали не тратить лишние силы и выбирали пусть менее привлекательную, но зато доступную пищу.

Таким образом, они показали свою способность оценивать наиболее "перспективный" вариант в зависимости от обстоятельств и рационально расходовать свои силы.