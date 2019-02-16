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Орангутанги научились использовать орудия для добычи пищи

, ИА "Амител"
Приматы отказались от попыток получить съестные припасы неприспособленным для этого предметом
Орангутанги способны принимать взвешенные решения об использовании орудий для добычи пищи / Фото: pixabay.com

Орангутанги способны принимать взвешенные решения об использовании орудий для добычи пищи / Фото: pixabay.com

Ученые по итогам эксперимента выяснили, что орангутанги способны принимать взвешенные решения об использовании орудий для добычи пищи, сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на PLoS ONE.

В случаях, когда орудие было удобно для добычи более вкусной пищи, чем та, что не требовала особых усилий, приматы применяли его.

Но когда обезьянам предлагали плохо приспособленный для этой цел предмет, они предпочитали не тратить лишние силы и выбирали пусть менее привлекательную, но зато доступную пищу.

Таким образом, они показали свою способность оценивать наиболее "перспективный" вариант в зависимости от обстоятельств и рационально расходовать свои силы.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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