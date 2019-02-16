Председатель правления "Союзмультфильма" Юлиана Слащева в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи рассказала журналистам о больших планах относительно мультфильмов-юбиляров, сообщает РИА Новости.

По ее словам, в этом году 50 лет исполняется сразу нескольким культовым историям. В их числе "Бременские музыканты", "Маугли", "Ну, погоди!", "Умка", "Чебурашка и крокодил Гена". В киностудии намерены так или иначе "подарить" им на юбилей вторую жизнь.

"Где-то это будут продолжения, и разработка нескольких продолжений идёт, — поделилась с журналистами Слащева. — Где-то это будут анимированные комиксы, короткие истории с персонажами — по каждому из юбилейных персонажей мы обязательно сделаем новую историю".