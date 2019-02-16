Александр Лукашенко ответил на вопрос журналистов о возможном объединении России и Белоруссии, сообщает gazeta.ru.

По его словам, суверенитет стран – это святое, и на данный момент следует исходить из того, что есть два государства.

В то же самое время лидер союзного государства переадресовал вопрос об интеграции народам двух стран, пояснив, что главное – это воля граждан.

"Мы готовы настолько идти далеко в единении, объединении наших усилий, государств и народов, насколько вы готовы, — объявил Лукашенко. — Слушайте, мы завтра можем объединиться, у нас проблем нет, но готовы ли вы, россияне и белорусы, на это?".