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Лукашенко рассказал о возможности объединении России и Белоруссии

, ИА "Амител"
Лидер союзного государства переадресовал вопрос россиянам и белорусам
Александр Лукашенко ответил на вопрос журналистов о возможном объединении России и Белоруссии / Фото: sonar2050.org

Александр Лукашенко ответил на вопрос журналистов о возможном объединении России и Белоруссии / Фото: sonar2050.org

Александр Лукашенко ответил на вопрос журналистов о возможном объединении России и Белоруссии, сообщает gazeta.ru.

По его словам, суверенитет стран – это святое, и на данный момент следует исходить из того, что есть два государства.

В то же самое время лидер союзного государства переадресовал вопрос об интеграции народам двух стран, пояснив, что главное – это воля граждан.

"Мы готовы настолько идти далеко в единении, объединении наших усилий, государств и народов, насколько вы готовы, — объявил Лукашенко. — Слушайте, мы завтра можем объединиться, у нас проблем нет, но готовы ли вы, россияне и белорусы, на это?".

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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