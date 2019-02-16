Минтруд России опубликовал на портале проектов нормативных правовых актов законопроект об увеличении размера выходного пособия работникам при ликвидации предприятия, сообщает RT.

Документ предусматривает выплату двухмесячного среднего заработка сотруднику, увольняемому в связи с ликвидацией организации.

Для людей, работающих на Крайнем Севере и районам, приравненным к нему, речь идет о компенсации заработной платы за три месяца.

Отметим, что сейчас в РФ действует закон, согласно которому ликвидируемое предприятие оплачивает работнику один дополнительный месячный оклад.

Плюс за ним закрепляется право на получение среднемесячного заработка еще два месяца, если за это время он не трудоустроится в другую организацию.