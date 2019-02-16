Чеченский писатель Руслан Закриев вновь подал в суд на режиссера Джеймса Кэмерона, сообщает РИА Новости.

Культурный деятель намерен добиться признанием его соавтором сценария фильма "Аватар" и компенсации морального вреда.

Ранее он уже обвинял в плагиате Кэмерона, но не смог добиться защиты своих прав в судах Ставрополья так как истец должен обращаться по месту проживания ответчика.

В надежде, что на этот раз будет принято другое решение, Закриев обратился в Заводской районный суд Грозного.

Напомним, по словам писателя, с 1996 года он работал над романом "Секретное оружие", который закончил в 2002 году и опубликовал в общем доступе в интернете. Спустя шесть лет на экраны вышел наделавший много шума "Аватар". Выручка от проката фильма по всему миру, по официальным данным, составила около трех миллиардов долларов.

Экспертная группа, созданная Русланом Закриевым, сопоставила сценарий "Аватара" и романа чеченского писателя. В итоге, по мнению экспертов, нашлось 28 совпадений, в числе которых целые сцены и даже некоторые имена героев.

При этом автор романа "Секретное оружие" утверждает, что даже команда Кэмерона признала схожесть произведения со сценарием фильма.

"Я получил три письма от помощника Кэмерона Тома Клэнси, они признают полную идентичность моего романа и своего фильма, но утверждают, что я украл у них идеи, — заявил Закриев. — Хотя мой роман написан и опубликован задолго до выхода фильма".