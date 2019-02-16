Первые в этом сезоне социальные продовольственные ярмарки начали работу в Барнауле в 10:00 сегодня, 16 февраля, сообщают в городской мэрии.

На них представлена продукция предприятий и фермерских хозяйств из городов и районов Алтайского края.

Жители и гости города могут купить по приемлемой цене колбасы, мясо, рыбу, полуфабрикаты, масло, сыры, муку, сахар, яйца, кондитерские изделия и многое другое.

Мероприятия будут проходить до 14:00 на шести ярмарочных площадках Барнаула.

Они расположены по адресам: пр-кт Ленина, 71 и 152; пр-кт Красноармейский, 36; площадь Народная (пересечение улиц Попова и Георгия Исакова); ул. 50 лет СССР, 51а и ул. Чайковского, 21.