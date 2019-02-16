Мэрия Барнаула предложила местным жителям принять участие в онлайн-голосовании за место размещения главной новогодней елки.

В городской администрации задались вопросом, стоит ли каждые новогодние праздники перекрывать движение в районе площади Сахарова, если есть пешеходная улица Мало-Тобольская, где можно организовать сопоставимые по масштабу торжественные мероприятия.

Барнаульцы могут выразить свое мнение по этому вопросу, ответив на вопрос: "Какой из вариантов больше подходит для организации празднования Нового года в Барнауле?".

Предлагается выбрать один из трех ответов: площадь Сахарова, улица Мало-Тобольская либо главная площадка на Сахарова, а второстепенная на Мало-Тобольской.

Опрос проводится до 24 февраля включительно. Проголосовать можно по ссылке.