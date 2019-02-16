Корпорация PepsiCo собирается построить завод по производству чипсов и сухариков в Новосибирске, сообщает РБК.

Соответствующее соглашение достигнуто по итогам переговоров гендиректора инвестиционного развития Новосибирской области Александра Зырянова и президента PepsiCo в России, Белоруссии, Украине, на Кавказе и в Центральной Азии Нила Старрока.

Это будет третий в России завод PepsiCo по производству снеков. Планируется выпускать продукцию под торговыми марками Cheetos, Lay’s и "ХрусTeam".

В открытие производственной площадки вложат от 10 до 12 млн рублей инвестиций. Предполагается, что это даст городу около 900 рабочих мест. Запуск завода запланирован на 2021 год.