Ушел из жизни политик, предприниматель и ведущий радио Михаил Юрьев, сообщает "Комсомольская правда". Ему было 59 лет. Последние годы жизни он страдал от рака.

По образованию биолог, Михаил Юрьев начал работу Институте молекулярной генетики АН СССР. Затем занялся бизнесом, а после – политикой.

В 1995-1999 годы был депутатом госдумы РФ от партии "Яблоко". В 1996 назначен вице-спикером.

После ухода из политики посвятил себя бизнесу, но продолжал обсуждать позицию России в мире в эфире на радио "КП", где вел программу с журналистом Михаилом Леонтьевым.

Стране посвящены и две его книги: "Третья Империя. Россия, которая должна быть" и "Крепость Россия. Прощание с либерализмом".