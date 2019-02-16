Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в своем Instagram стихотворением выразил свое мнение о конфликте Бера и Друзя.

Музыкант акцентировал внимание на том, что Бер "оказался не простак", вынес ситуацию в публичную плоскость и обвинениями в попытке подкупа "потопил Друзя".

"Он подставу не одну

Замутил, и был таков,

Но и сам пошёл ко дну,

В клуб умнейших …, — написал Шнуров, тем самым напомнив, что от участия в программах Первого канала отстранили как знатока "Что? Где? Когда?", так и главного редактора "Кто хочет стать миллионером?".

Лидер "Ленинграда" на этом не остановился, и в заключение вывел мораль из сложившейся ситуации:

"Можешь ты все знать ответы,

На вопросы у Диброва,

Но при том, да и при этом,

Человеком быть …".

Напомним, сначала главный редактор программы "Кто хочет стать миллионером?" объявил о попытке подкупа знатоком телеигры "Что? Где? Когда?", а затем уже Друзь обвинил Бера в том, что это он предлагал ответы на вопросы за часть выигрыша.