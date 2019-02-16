Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в своем Instagram стихотворением выразил свое мнение о конфликте Бера и Друзя.
Музыкант акцентировал внимание на том, что Бер "оказался не простак", вынес ситуацию в публичную плоскость и обвинениями в попытке подкупа "потопил Друзя".
"Он подставу не одну
Замутил, и был таков,
Но и сам пошёл ко дну,
В клуб умнейших …, — написал Шнуров, тем самым напомнив, что от участия в программах Первого канала отстранили как знатока "Что? Где? Когда?", так и главного редактора "Кто хочет стать миллионером?".
Лидер "Ленинграда" на этом не остановился, и в заключение вывел мораль из сложившейся ситуации:
"Можешь ты все знать ответы,
На вопросы у Диброва,
Но при том, да и при этом,
Человеком быть …".
Напомним, сначала главный редактор программы "Кто хочет стать миллионером?" объявил о попытке подкупа знатоком телеигры "Что? Где? Когда?", а затем уже Друзь обвинил Бера в том, что это он предлагал ответы на вопросы за часть выигрыша.
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