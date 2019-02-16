Комплекс площадью 1171,7 кв. м находится в селе Новая Чемровка Зонального района / Фото: biysk.irr.ru

В 12 километрах от Бийска продается современный газифицированный производственный комплекс мясокомбината с убойным цехом, гласит объявление на сайте "Из рук в руки".

Это готовый бизнес, который функционирует уже 8 лет, утверждает продавец. По его словам, ежемесячный оборот предприятия составляет 15 млн рублей.

Комплекс площадью 1171,7 кв. м находится в селе Новая Чемровка Зонального района. Он расположен на земельном участке площадью 5547 кв. м.

Как следует из текста объявления, предприятие выпускает мясо говядины, субпродукты говяжьи (1 и 2 категории), бескостные отруба из мяса говядины и свинины, а также натуральные полуфабрикаты для жарки и запекания.

Загоны мясокомбината рассчитаны в общей сложности на 80 голов крупного рогатого скота и 200 свиней.

За рабочую смену помещения способны достичь следующих показателей.

Цех убоя скота способен производить до 12 тонн говядины и до 7 тонн свинины. Цех обвалки рассчитан на переработку 8 тонн мяса на кости. Цех полуфабрикатов может выпускать до тонны продукции.