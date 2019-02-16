Facebook Inc. составила список пользователей соцсети, которые могут представлять опасность для компании, сообщает "360" со ссылкой на телеканал CNBC.

Входящих в него людей компания отслеживает. В частности, проверяются их перемещения через систему геолокации.

Если наблюдается угроза офису и работникам Facebook, об этом информируются правоохранительные органы.

В "черный список" попадают пользователи, которые публично демонстрировали свою агрессию по отношению к компании либо уволенные сотрудники.

Как выяснилось, такой учет ведется с 2018 года и насчитывает несколько сотен человек.