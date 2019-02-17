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Плюсовые температуры и сильный ветер придут в Алтайский край 17 февраля

, ИА "Амител"
Днем при порывах скорость ветра будет достигать 18 метров в секунду
В отдельных районах ожидается небольшой снег / Фото: minut-ka.ru

В отдельных районах ожидается небольшой снег / Фото: minut-ka.ru

Воздух в Алтайском крае в воскресенье, 17 февраля, прогреется до плюсовых температур, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

"В отдельных районах небольшой снег, метель, на дорогах гололедица", – говорится в сообщении синоптиков. Днем в крае будет -4…+1 градус.

Ветер ожидается южный, 4-9 метров в секунду, местами порывы 13-18 метров.

В Барнауле в первой половине дня будет небольшой снег, слабая метель, на дорогах гололедица. Температуры в краевой столице составят 0…-2 градуса. Ветер будет южный, 4-9 метров в секунду, с усилением до 14 метров.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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