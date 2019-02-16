Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал указ об утверждении Стратегии пространственного развития страны до 2025 года. Документ опубликован на сайте правительства России.

Согласно документу, страну разделят на 12 макрорегионов, которые будут совместно развивать интегрированные в них субъекты РФ.

Алтайский край включили в Южно-Сибирский макрорегион. Вместе с ним в него вошли Республика Алтай, Кемеровская, Новосибирская, Омская и Томская области.

В качестве целей такого объединения называются сокращение межрегиональных различий в уровне и качестве жизни людей, обеспечение национальной безопасности, устойчивого и сбалансированного пространственного развития, а также ускорение темпов экономического роста и технологического развития.