Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал указ об утверждении Стратегии пространственного развития страны до 2025 года. Документ опубликован на сайте правительства России.
Согласно документу, страну разделят на 12 макрорегионов, которые будут совместно развивать интегрированные в них субъекты РФ.
Алтайский край включили в Южно-Сибирский макрорегион. Вместе с ним в него вошли Республика Алтай, Кемеровская, Новосибирская, Омская и Томская области.
В качестве целей такого объединения называются сокращение межрегиональных различий в уровне и качестве жизни людей, обеспечение национальной безопасности, устойчивого и сбалансированного пространственного развития, а также ускорение темпов экономического роста и технологического развития.
Комментарии
Давно пора!
Оху... !
Да, не по плечу им такая страна, как Россия...
мдя а чем абревиатура СФО не устраивала?
или это отдельное образование будет?
если так то как будет осуществлена подчиненность что главнее сфо или юсм?
Амик новость не раскрыта
Возврат в бывшею Томскую губернию, которая была до революции.
А к Крыму нас нельзя прикрепить ???
Заживем...
Ну-с,теперь заживем! Надо было с московской обл. обьединять...
А что, нормальная идея.
Молодец!!! И СОКРАТИТЬ регион.министров в пять раз.
ООООО! Щас средняя зарплата на фоне соседей станет вполне приличной и ничего развивать не нужно на Алтае.