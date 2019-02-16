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Медведев поручил объединить Алтайский край с пятью регионами Сибири

, ИА "Амител"
Южно-Сибирский макрорегион призван сократить межрегиональные различия в уровне и качестве жизни людей
Алтайский край включили в Южно-Сибирский макрорегион / Фото: dp.ru

Алтайский край включили в Южно-Сибирский макрорегион / Фото: dp.ru

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал указ об утверждении Стратегии пространственного развития страны до 2025 года. Документ опубликован на сайте правительства России.

Согласно документу, страну разделят на 12 макрорегионов, которые будут совместно развивать интегрированные в них субъекты РФ.

Алтайский край включили в Южно-Сибирский макрорегион. Вместе с ним в него вошли Республика Алтай, Кемеровская, Новосибирская, Омская и Томская области.

В качестве целей такого объединения называются сокращение межрегиональных различий в уровне и качестве жизни людей, обеспечение национальной безопасности, устойчивого и сбалансированного пространственного развития, а также ускорение темпов экономического роста и технологического развития.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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Комментарии

16.02.2019 14:37
- гость -

Давно пора!

0  0
16.02.2019 14:42
- гость -

Оху... !

0  0
16.02.2019 14:42
- гость -

Да, не по плечу им такая страна, как Россия...

0  0
16.02.2019 14:43
- гость -

мдя а чем абревиатура СФО не устраивала?
или это отдельное образование будет?
если так то как будет осуществлена подчиненность что главнее сфо или юсм?
Амик новость не раскрыта

0  0
16.02.2019 14:52
Гость

Возврат в бывшею Томскую губернию, которая была до революции.

0  0
16.02.2019 14:55
- гость -

А к Крыму нас нельзя прикрепить ???

0  0
16.02.2019 15:02
Света

Заживем...

0  0
16.02.2019 15:12
- гость -

Ну-с,теперь заживем! Надо было с московской обл. обьединять...

0  0
16.02.2019 15:26
Гость

А что, нормальная идея.

0  0
16.02.2019 15:32
- гость -

Молодец!!! И СОКРАТИТЬ регион.министров в пять раз.

0  0
16.02.2019 15:34
- гость -

ООООО! Щас средняя зарплата на фоне соседей станет вполне приличной и ничего развивать не нужно на Алтае.

0  0
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